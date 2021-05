Double meurtre dans une scierie du Gard : les dernières précisions

La traque de l'assaillant est en cours en ce moment. Les forces de l'ordre sont en train de le rechercher. Ce qui inquiète les enquêteurs, c'est son profil. C'est un homme de 29 ans connu pour des faits de violence et lourdement armé. En plus, l'attaquant connaît bien le territoire : une zone vallonnée et très touffue à cette période de l'année. Il est donc difficile de le retrouver. Voilà pourquoi des membres des forces de l'ordre du GIGN ont été envoyés pour le poursuivre. La détermination de l'assaillant inquiète également la police. L'homme est retourné dans sa maison pour rechercher des munitions. La traque est en cours et ça va continuer toute la journée.