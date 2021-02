Doubs : à la recherche des premières jonquilles en fleurs

Par ces douces températures hivernales, de nombreuses familles du Doubs ont décidé de respirer l'air frais matinal et de partir à la découverte des premières jonquilles en fleurs. "C'est un bol d'air, franchement c'est le paradis !", se réjouit un des badauds interrogés par TF1 dans le reportage ci-dessus. L'apparition des toutes premières jonquilles ravit les petits et les grands : "C'est vraiment le début, on est un peu surpris d'en trouver parce que, habituellement, on ne venait qu'à la fin." Ce ne sont pour l'instant que des pousses mais il est déjà possible de les cueillir, en respectant quelques règles : "Il ne faut pas arracher les oignons, et la cueillette est autorisée quand on en a plein la main, à savoir un bouquet par personne." Des premières jonquille qui annoncent l'arrivée du printemps, pour le plus grand bonheur de cette femme : "Elles sont jaunes, cela annonce le printemps qui arrive, c'est splendide !"