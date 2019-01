Doubs : la neige arrive enfin

La neige arrive enfin en montagne. Les stations de ski en ont beaucoup manqué pendant les vacances. Dans les Pyrénées par exemple, on n'avait pas vu aussi peu de neige depuis 22 ans. Le 8 janvier 2019 au soir, les premiers flocons sont tombés du côté de Montlebon dans le Doubs, à 700 mètres d'altitude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.