Douceur anormale : des moustiques à la Toussaint

Vous espériez ne pas les croiser pendant les vacances de la Toussaint. Les moustiques sont encore très nombreux sur le littoral méditerranéen. Les températures sont printanières. Le taux d'humidité est élevé. Toutes les conditions sont réunies pour que les moustiques prolifèrent tout l'automne. Les vacanciers se plaignent des piqûres et ne s'y attendaient pas, surtout en cette période. Dans une pharmacie, le rayon de produit anti-moustique est réapprovisionné chaque jour. Selon le pharmacien, c'est exceptionnel pour un mois d'octobre. Leur chiffre d'affaires a augmenté de 40% par rapport à l'année dernière à la même période. Près des zones humides, les opérations de démoustication continuent. Mais rassurez-vous, même avec des températures clémentes, la saison des moustiques devrait bientôt se terminer. À partir du mois de novembre, les moustiques vont se faire de plus en plus discrets. Mais en attendant, il faut retirer du jardin tout ce qui pourrait contenir de l'eau stagnante. C'est là que naissent la plupart des moustiques tigres. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Cazabonne, L. Garcia