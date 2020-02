Douceur : comme un air de printemps en Provence

À un mois du printemps, on s'y croit déjà à Vaucluse. Avec une température de 16°C, c'est l'occasion de flâner au bord de l'eau. Sur le marché, le soleil donne envie d'un menu estival. Pour profiter de la douceur et de la lumière, les terrasses sont des lieux incontournables. Le beau temps devrait durer toute une semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.