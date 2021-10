Douceur d'automne en Bretagne

Comme un air printanier sur le marché de Plougastel-Daoulas ce jeudi matin. Sur les étals, les légumes d'automne sont boudés au profit des derniers fruits d'été. Parmi eux, les fraises locales semblent faire de la résistance. Selon un commerçant, si les températures restent douces, on pourrait encore avoir des fraises jusqu'en novembre. Dans les allées du marché, on se promène en bras de chemise. Les manteaux sont restés au placard ce matin. On n'a qu'à aller se changer pour rejoindre la plage où l'eau est à 16 degrés. Kayak, paddle et autres sports nautiques, c'est le bonheur pour cette classe de mer. Même plaisir pour ce couple de camping-caristes venu de Lyon. "C'est l'idéal" ; "C'est un vrai bonheur", lance-t-il. La suite de leur séjour s'annonce agréable. Les températures douces devraient se maintenir jusqu'en début de semaine prochaine.