Douceur de la météo : même en montagne, c’est l'été de la Saint-Martin

La Saint-Martin a eu lieu mercredi et quand elle vient, on s'attend aussi à une météo très douce : l'été de la Saint-Martin. À cette époque de l'année, le soleil fait son retour. À 800 mètres d'altitude, Galey (Ariège) se réveille sous ces conditions agréables, depuis quelques jours. D'ailleurs, chacun se sent bien pour entamer sa journée. Dès 9 heures du matin, il fait déjà beau quand les enfants prennent le chemin de l'école. Comme partout dans l'Hexagone, Galey est également confiné. Mais les habitants s'entraident. Il y a notamment l'arrivée du commerce ambulant qui est un rendez-vous très attendu de tous. Il passe même déposer les courses des plus âgés chez eux. Sur les hauteurs du village, les travaux d'automne ont commencé même si la température indique plutôt une saison printanière. Ce jeudi après-midi encore, le thermomètre frôlera les 20° C.