Douceur des températures dans les Pyrénées

En attendant le retour du froid prévu ce week-end, les habitants des Pyrénées-Atlantiques profitent de la douceur exceptionnelle des températures. Celles-ci atteignent les 18 à 19°C en plein mois de janvier. Dans le petit village de Bédousse, pas de neige depuis plus de cinq ans. Même à Lesquin, niché à 900 mètres d'altitude, les températures sont restées printanières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.