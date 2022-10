Douceur estivale pour les vacances d'automne

Et si l’on faisait comme Monsieur Hulot, le personnage de Jacques Tati. Prenons notre valise et déposons-la à Saint-Marc-sur-Mer pour prendre des vacances. Cécile et Denis ont eu la même idée que nous. On leur a demandé ce qu'ils trouvent à cette plage. "Elle est très jolie avec ses rochers, c’est surprenant", confie Cécile. À quelques heures des vacances scolaires, le soleil, les vagues et les vents sont un régal. "C’est magnifique avec un beau vent comme aujourd’hui. Ça aide encore plus à rafraîchir ses pensées", affirme ce jeune homme. "Petite pause au soleil pour reprendre des énergies", ajoute cette dame. Des énergies, il faudra en reprendre après ses dernières semaines. L’hôtel de la plage se prépare à nous accueillir. Pour la Toussaint, deux chambres sur trois sont déjà réservées. La gouvernante explique qu’ils refont l’hôtel tout entier. Les cartes postales apparaissent dans les rues, les appareils photo sont sortis et les vacances peuvent commencer. TF1 | Reportage M. Monnier, C. Jouanneau