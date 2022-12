Douceur et bain de Noël

Sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, il fait 18 degrés ce jeudi matin, et quinze dans l'eau. C'est la matinée idéale pour les baigneurs courageux : "Il fait beau, on est bien. Il n'y a personne sur la plage et c'est super !", lance l'une d'eux. D'autres ont même ressorti le short : "Je me suis dit allez, je tente en short, et je ne regrette pas du tout". Les vacanciers s'accrochent encore à leur blouson, mais savourent cette douceur. "C'est excellent, on ne peut pas rêver mieux" ; "On est passé de moins quatre à 17, 18, peut-être 20 même, alors oui, un gros écart", ont témoigné certains. Ces températures ne sont pas exceptionnelles pour un mois de décembre au Pays basque. Mais avec cette année particulièrement chaude, certains s'interrogent : "On ne pense pas du tout que c'est Noël dans quelques jours. On pense qu'on est presque à l'aube de l'été là. Ce jeudi après-midi, le thermomètre pourrait atteindre les 20 degrés. La douceur devrait se prolonger sur la côte basque au moins jusqu'à la semaine prochaine. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin, Digivision