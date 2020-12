Douceur et soleil en Corse

Avec le record de température affiché à Ajaccio (Corse), il est impossible de ne pas résister à une petite baignade ce mardi matin avec une eau avoisinant les quinze, seize degrés. Certains par contre préfèrent juste prendre un bain de soleil. "Il fait excessivement doux. C'est presque un avant-goût du printemps. C'est incroyable !", s'exclame un passant. Que ce soit le printemps ou l'hiver, chacun choisit son activité : sur l'eau ou sur le sable. Pour les plus sportifs, une ballade en paddle s'impose. Mais il y a aussi ceux qui préfèrent bricoler dans leur établissement de plage. Avec ce beau temps, Ajaccio offre une vue splendide qui invite à un arrêt sur le marché, histoire de déguster quelques salaisons et de parler encore une fois de plus de sable et de baignade. Ici, on s'accorde à dire que l'avantage avec cette météo, c'est de pouvoir aller à la plage et d'aller aussi faire un tour à la neige dans la journée. Et cette douceur devrait persister jusqu'à la fin de la semaine.