Douceur inattendue pour le réveillon

Noël, les sapins, les décorations, et les sourires des passants en short et en tee-shirt. "Il fait le même temps qu'en printemps, donc je ne vais pas m'infliger des habits chauds", "c'est surprenant parce qu'on s'attend à des températures bien plus fraîches", témoignent certains. Il fait 16 °C ce vendredi matin à Narbonne (Aude), veille de Noël. Les retardataires font tout de même leurs achats, en habit de printemps. Personne n'avait prévu ce temps exceptionnellement doux. Encore moins le stand de vin chaud au marché de Noël. Pierrick propose plutôt des bonnets à cette période. Mais en bon vendeur, il a changé de stratégie et met en avant les casquettes. Et curieusement, un peu plus loin, la patinoire fonctionne toujours. Heureusement, ce n'est pas de la glace, mais du plastique. Les Narbonnais ne sont pas prêts de voir la glace. Les températures devraient avoisiner les 20°C cet après-midi. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier