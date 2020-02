Douceur : les primevères sont en avance

Son nom en latin, "prima vera", signifie le début du printemps. Mais cette année, les primevères n'ont même pas attendu la saison pour sortir leurs plus belles couleurs, même les étals en sont déjà remplies. La ville de Tours (Indre-et-Loire) en plante 28 000 dès le mois d'octobre. Leur floraison reste toujours un moment particulier. À un euro pièce, on en profite pour refleurir son balcon ou son jardin d'autant plus que celles-ci vont garder leur éclat pendant encore deux mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.