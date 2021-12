Douceur record : dans ce camping des Pyrénées-Orientales, on ressort shorts et tongs

On pourrait se croire en plein mois de juillet. Marc nous l'avoue : il est loin d'être frileux. Mais avec 20 °C ce jeudi matin au camping, on supporte les vêtements d'été. Ils sont arrivés il y a deux jours avec une réservation de dernière minute. Quant aux autres vacanciers, ils devaient quitter le camping mercredi. Mais avec cette météo, ils ont prolongé leur séjour d'une journée pour profiter de la bonne température pour un mois de décembre. Le camping d'une centaine d'emplacements est l'un des rares de la région ouverts 365 jours par an. Cet hiver, son propriétaire ne le regrette pas. "Cette année, c'était exceptionnel, parce qu'il fait un temps magnifique. On a eu 30% d'augmentation", confie-t-il. Pour les vacanciers, il n'est pas question de rester enfermé dans la caravane. Le programme d'Alain est de profiter. Certains ont choisi de visiter la forteresse de Salses. Et gare à ceux qui portent leur manteau d'hiver. Difficile de ne pas se sentir comme au printemps un temps de décembre. TF1 | Reportage A. Bacot, C. Arrigoni