Doudoune le matin, tee-shirt l'après-midi à Metz

Deux petits degrés ce jeudi matin à Metz (Moselle), ce n'est pas encore une douceur printanière, même avec un grand soleil. Pour rester au chaud, certains portent un manteau et d'autres se mettent au sport. Avec ces températures basses, les enfants ont gardé leurs habits d'hiver à l'entrée des écoles. "Le matin, il fait froid. On a tous des rhumes et un peu mal à la gorge" ; "On s'équipe chaudement le matin, après, on se met en t-shirt", lancent certains. Car oui, le froid du matin laisse peu à peu place à la chaleur de la journée. En fin de matinée, il fait déjà 19 degrés à Metz. C'est un doux parfum d'été qui envahit les terrasses. Le beau temps lance aussi la saison des glaces pour le plus grand bonheur des gourmands. Et dans les parcs de jeux, c'est de nouveau l'affluence des beaux jours. Mais qu'importe pour les enfants, ils attendaient impatiemment de retrouver les toboggans et les bacs à sable. Les beaux jours vont se prolonger en Lorraine. Le soleil restera maître du ciel jusqu'à début de la semaine prochaine. TF1 | Reportage I. Blonz, V. Ruckly