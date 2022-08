Douze ans après l’incendie de Saint-Bauzille-de-Montmel

En 2010, la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault) a fait face à un terrible incendie. Plus de la moitié du village est parti en fumée et tous les habitants ont été évacués. Le jardin de Jean-Claude avait quasiment disparu à l’époque. Douze ans plus tard, après une longue période de repousse, la végétation a petit à petit repris ses droits. Pins et oliviers entourent à nouveau les maisons du village, pour le plus grand bonheur des habitants. Gaëtan tient l’épicerie du centre-ville. Nous l’avons rencontré il y a douze ans, quelques heures après l’incendie. Depuis, il note que les comportements ont changé. "Les gens débroussaillent maintenant et font bien attention", explique-t-il. Après la catastrophe, la mairie décide de prendre les choses en main. D’immenses pare-feux sont créés tout autour du village. Objectif : éviter qu’il soit à nouveau encerclé par le feu. Une solution radicale mais efficace. Plus aucun feu majeur n’a touché la commune depuis plus de dix ans. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, G. Mathé, D. Pires