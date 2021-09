Douze chevaux tués par une plante toxique dans une manade d'Aigues-Mortes

Des enclos vides et moins de hennissements que d'ordinaire... En une semaine, douze chevaux sont morts ici. Une quinzaine de chevaux sont toujours malades, comme ce poney avec 38,6 °C de fièvre. Trop faible, il faut à nouveau lui poser une perfusion. "C'est tellement irréaliste ! On ne sait plus ce qu'il faut faire. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de ça. On ne sait pas combien de chevaux on va encore perdre", se désole la vétérinaire. Il a fallu 24 heures pour trouver l'origine de ce mal dans un ballot de foin. Il s'agissait d'une plante toxique que l'on croyait disparue : l'adonis. La toxine agit sur le cœur et le tube digestif, "il faut donc gérer les conséquences évidentes". Alors nuit et jour, des amis et des inconnus aussi viennent en renfort. "C'est normal qu'on soit là pour aider les autres éleveurs", précise-t-on. Avec 8 000 euros pour une palette de perfusions par nuit, chaque don est précieux. Une cagnotte a d'ailleurs été mise en ligne.