Dr Gérald Kierzeck : "Il faut que les adultes et les enfants apprennent à vivre avec le virus et avec les gestes barrières"

Réserver un espace de 4 m² par enfant dans les salles de classe fait partie de l'organisation à mettre en place pour la reprise de l'école le 11 mai prochain. Pour le Dr Gérald Kierzeck, cette exigence entre déjà dans le cadre des gestes barrières recommandés, à part le port du masque et le lavage des mains. Selon lui, l'essentiel à ce stade, c'est d'apprendre à s'habituer à ce nouveau rituel afin de minimiser les risques, notamment celui de rapporter le virus à la maison.