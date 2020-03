Dr Joëlle Wizman Pelta : "C'est choquant de voir ce système hospitalier qui déborde"

Avec le nombre de patients qui ne cesse d'augmenter, de nombreux hôpitaux sont débordés principalement dans la région Grand Est. Alors que dans d'autres régions, des établissements privés qui ont été aménagés et équipés de respirateurs n'ont quasiment aucun patient à l'heure actuelle. "C'est choquant", affirme le Dr Joëlle Wizman Pelta. Pourquoi ne les sollicite-t-on pas ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.