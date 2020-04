Dr Martin Blachier : "Tant que le premier pic n'est pas passé, le confinement est obligatoire"

Le Dr Martin Blachier dirige une société qui étudie l'évolution des maladies, notamment pour l'OMS. Il explique, entre autres, que jusqu'à présent, il est impossible de calculer le ratio entre le nombre de personnes contaminées et le nombre de cas diagnostiqués. Néanmoins, le médecin de santé publique affirme que le confinement est indispensable jusqu'à ce que l'Hexagone atteigne le premier pic de l'épidémie. Quelles en sont les raisons ? Le déconfinement total ne serait-il qu'un leurre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.