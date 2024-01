Pas-de-Calais : le dragage des cours d’eau, LA solution face au cauchemar des inondations ?

Le dragage de la Liane vient de débuter. Une centaine d'agriculteurs, venus de tout le département du Pas-de-Calais, ont décidé de se réunir pour curer le cours d'eau, à l'origine des récentes inondations. Il faut extraire la vase et les déchets au plus vite. Le temps presse, il faut profiter de la météo favorable pour multiplier les opérations, car dans les champs, les conséquences sont encore visibles. De nombreux agriculteurs n'ont toujours pas démarré leurs récoltes. Mais le dragage des cours d'eau est-il vraiment la meilleure solution ? "L'envers du décor concernant le curage, c'est une solution curative. On est là pour enlever les sédiments d'un fossé, et on ne s'attaque pas à la racine du mal, du problème, qui est justement le phénomène d'érosion", explique Charlène Descollonges, experte hydrologue. Malgré tout, le gouvernement a transmis un projet de décret au Conseil d’État pour changer la réglementation, afin de faciliter le curage des cours d'eau et d'éviter des inondations à répétition. TF1 | Reportage Z. Ajili, B. Agirbas