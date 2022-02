Dramatique explosion d’un immeuble près de Perpignan

Des immeubles d'habitation et un commerce dont il ne reste presque plus rien. La violente explosion a eu lieu dans la nuit de dimanche vers 1h30, dans une épicerie au rez-de-chaussée de cet immeuble de deux étages. L'incendie qui a suivi a ravagé une quinzaine d'habitations au-dessus du commerce et dans les bâtiments autour. Cela s'est passé dans la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque à une quinzaine de kilomètres au nord de Perpignan. Au moins trois immeubles ont été touchés. Plusieurs personnes sont mortes d'autres ont été transportées à l'hôpital dont un homme qui se serait jeté du premier étage. Cette voisine lui a porté secours. Elle vit à 500 mètres du lieu de l'explosion et pourtant, elle a ressenti la déflagration. "Des vibrations au niveau des fenêtres, des portes, comme si c'était juste devant chez nous", raconte Nathalie Causse. Au total, 29 personnes ont été évacuées par les pompiers, certaines relogées dans un centre d’accueil. L'origine de l'explosion est pour l'instant inconnue. Plusieurs bouteilles de gaz auraient été retrouvées sur place. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Debut, A. Guillet