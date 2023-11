Drame à Crépol : comment les suspects ont été interpellés

Devant le lycée de Thomas, ils sont des dizaines d'amis, de camarades et d'anonymes à se rassembler en ce moment pour lui rendre hommage. Trois jours après la mort de Thomas et l'affrontement ultraviolent survenu à Crépol (Drôme), l'enquête avance très vite. Au lendemain du drame, certains suspects ont cherché à fuir leurs domiciles. Le bornage de leurs téléphones a été pisté et des surveillances étroites mises en place. Rapidement, les enquêteurs remontent la piste de sept jeunes. Ils ont été interpellés mardi par le GIGN à 460 kilomètres des lieux du drame, devant une résidence à Toulouse. Cherchaient-ils à quitter la France pour se rendre à l'étranger ? Parmi eux, selon le procureur, l'auteur présumé du coup de couteau mortel porté à Thomas. Au même moment, ce mardi, deux autres suspects ont été interpellés dans la Drôme. Les individus ont tous entre 17 et 23 ans. La plupart sont déjà connus des services de police et de gendarmerie. Les enquêteurs vont maintenant chercher à déterminer le rôle de chacun dans ce drame. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à ce vendredi. TF1 | Reportage J. Quancard, L. Merlier, C. Jouanneau