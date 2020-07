Drame sur l'A7 : ce que l'on sait de l'accident qui a tué cinq enfants d'une même famille

Un grave accident est survenu lundi soir sur l'A7, dans la Drôme. Après avoir pris feu, un véhicule transportant neuf personnes d'une même famille fait plusieurs tonneaux et termine sa course folle dans un champ, totalement calciné. Pris au piège dans l'habitacle, cinq enfants âgés de trois à quatorze ans sont décédés. Quatre personnes sont gravement blessées. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de l'accident, le plus dramatique depuis dix ans sur cette autoroute.