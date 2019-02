Les drapeaux français et européens bientôt obligatoires dans les salles de classe

Une nouvelle loi a été votée à l'Assemblée nationale dans la nuit du 11 au 12 février 2019. Celle-ci préconise la présence obligatoire d'un drapeau tricolore et européen dans toutes les salles de classe, ainsi que l'affichage des paroles de la Marseillaise. Une mesure qui a été saluée par certains parents d'élèves. D'après eux, cela pourrait apprendre aux enfants ce qu'est réellement la France. D'autres parents restent cependant sceptiques quant à l'utilité de cette loi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.