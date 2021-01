Le linge à pris bax pour le mois du blanc

Le mois du blanc est un rendez-vous incontournable en janvier pour Florence. Au rayon linge de maison, elle cherche de bonnes affaires. Face aux couettes, elle hésite. Plutôt les moelleuses, la câline ou bien la céleste ? Mais avec 30% de remise, elle finit par repartir avec des draps en plus. Quant à Martine, elle est à la recherche d'un oreiller souple avec un garnissage découpé. Avec le report des soldes, le mois du blanc ne s'est jamais aussi bien porté. Certaines boutiques connaissent une progression de 20% par rapport à 2020. "Cette année, on a vu aussi une progression grâce à ça", affirme Cindy Poelaert, responsable du secteur textile chez Carrefour. Cette tradition du mois du blanc dure depuis 150 ans, à la fin du XIXème siècle. Après Noël, les rayons des grands magasins parisiens sont vides. Pour les remplir, on déstocke et on solde tous les linges de maison, exclusivement blancs. Aujourd'hui, la couleur s'affiche partout. Cette année 2021, la tendance revient au vert kaki et au bleu canard. Manuella, elle, préfère rester sur les basiques.