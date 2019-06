Dressage de chevaux d'obstacle : Virginie Couperie-Eiffel privilégie un apprentissage en toute liberté

Virginie Couperie-Eiffel est passionnée par son métier d'éleveur de chevaux d'obstacle. Cette ancienne cavalière professionnelle use d'une technique qu'elle a héritée de son grand-père pour dresser ses chevaux. Celle-ci consiste à privilégier l'instinct de l'animal plutôt que la contrainte. Avec ses gestes et sa voix, Virginie rassure et guide son poulain. Et dès les premiers entraînements, la technique porte déjà ses fruits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/06/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.