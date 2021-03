Le drive fermier dans le Morbihan

Lors du premier confinement en 2020 et avec la fermeture brutale des restaurants, des cantines et des marchés, Séveryne et Clément n'ont tout à coup plus su où vendre leurs volailles et leurs œufs. C'est également le cas de leurs amis agriculteurs. Très vite, ils bricolent ensemble une plateforme de commande en ligne. Le drive fermier "Double Plouc" était né avec un succès immédiat. L'aventure collective s'est poursuivie après le déconfinement. La demande est en effet restée forte chez les consommateurs et les agriculteurs. Des producteurs de pommes, par exemple, sont installés en bio depuis 30 ans. Ils ont toujours vendu en direct sur leur exploitation et ont été séduits par la démarche. Ils sont donc une quinzaine pour un panier varié et de saison. A tour de rôle, chacun d'eux se fait vendeur pour quelques heures. Et avec trois lieux de retrait de commande, il faut une bonne dose d'organisation, pour la plus grande satisfaction des clients. En se passant d'intermédiaire, les producteurs réussissent à contenir les prix tout en se rémunérant correctement.