Drogue aux Antilles : les images d'une saisie en haute mer

Pisté par un hélicoptère et poursuivi par une frégate de la Marine, ce navire de pêche suspecté de transporter de la drogue n'ira pas plus loin. À peine montés à bord, les militaires interpellent ses cinq occupants. Il ne faut ensuite que quelques minutes aux commandos pour découvrir 1 400 kilos de cocaïne sur le bateau. Une saisie d'envergure aux Antilles, la troisième en moins d'un mois. Il y a deux semaines, 2 400 kilos de cocaïne étaient interceptés sur ce bateau de pêche. Dix jours plus tôt, pas moins de 1 200 kilos sur ce voilier. Les autorités avaient saisi onze tonnes de cocaïne dans les Antilles l'an dernier. Elles en sont déjà à plus de 20 sur les cinq premiers mois de l'année. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Mourava