Drogue échouée sur les plages : des dealers à l’affût

À marée basse, certains promeneurs sont plus attentifs que d’autres. C’est le cas de ce jeune homme d’une vingtaine d’années, venu spécialement de Bordeaux. Pendant une semaine, aidé de trois autres personnes, il cherche jour et nuit à trouver un sac de drogue qui se serait échoué. Le jeune homme nous confie que son groupe n’est pas le seul à explorer la plage. D’autres personnes venues spécialement de grandes villes, comme Grenoble par exemple, se croisent à Réville. Depuis une semaine, des scooters et des voitures sillonnent le littoral à la recherche de cocaïne, quitte à rester ensablés. Dans ce petit village de la Manche, les habitants ne cèdent pas à la panique. Pourtant, tous ont déjà constaté des personnes inconnues scrutant la plage. Ces personnes cherchant de la drogue risquent gros. Toucher ou ramasser des stupéfiants est un délit. Ils encourent dix ans de prison et plus de sept millions d’euros d’amende. Les gendarmes patrouillent plusieurs fois par jour sur le littoral, et cela est indispensable pour le maire du village. En cas de découverte suspecte sur la plage, les autorités doivent être prévenues le plus rapidement possible. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos