Le droit à l'erreur, une petite révolution pour les usagers

C'était une promesse d'Emmanuel Macron : simplifier les démarches administratives. Ce lundi 27 novembre 2017, le projet de loi sur le droit à l'erreur, porté par Gérald Darmanin, passe en Conseil des ministres. Une aubaine pour les contribuables pour qui prouver la bonne foi auprès de l'administration fiscale n'est pas toujours évident. Les particuliers et les entreprises pourront donc désormais faire valoir leur droit à l'erreur tant qu'elle ne relève pas du pénal, du judiciaire ou de l'escroquerie.