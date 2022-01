Droits de succession : comment les réduire ?

Pour les droits de succession, il faut le plus possible anticiper les choses. Le mécanisme le plus connu et le plus employé par les Français est la donation de son vivant. Le principe est simple : vous pouvez donner jusqu'à 100 000 euros à vos enfants et ces derniers ne paieront aucun impôt. Vous pouvez faire la même chose à vos petits-enfants, mais cette fois, le plafond est de 31 865 euros. Si vous voulez renouveler l'opération sans payer de taxe, vous êtes obligé d'attendre quinze ans. S'il s'agit d'un bien immobilier, vous êtes obligé de passer par un notaire. En revanche, si c'est une somme d'argent, ce n'est pas nécessaire. Vous êtes libre d'étaler les versements comme vous le souhaitez. Les montants seront non imposables pour votre enfant, mais il lui faudra quand même les déclarer. Si la barre des 100 000 euros vous parait trop basse, car votre maison vaut, par exemple, 300 000 euros et que vous souhaitez la donner à vos enfants de votre vivant, il est possible de faire un démembrement. Vous continuez d'habiter votre maison et vos enfants deviendront pleinement propriétaire au moment de l'héritage, avec des droits de succession très réduits. C. ADRIAENS-ALLEMAND