Drôle d'endroit pour... un thé dansant

Un air d'accordéon dans une station-service, à quelques mètres des routiers, la surprise est garantie à Pampelonne (Tarn). Pour aller danser, il faut emprunter cette nationale entre Albi et Rodez, prendre l'aire de services, contourner la station essence, et là, à l'intérieur, le mélange des gens opère. Les voyageurs de passage sont intrigués, amusés. Ce thé dansant sur une aire de repos serait le seul sur l'ensemble du territoire. Mais sur la piste de danse, l'ambiance est la même. Chaussures à talons, danseurs apprêtés et passionnés. Tango, valse et danse traditionnelle... c'est le rendez-vous incontournable pour Christiane. C'est une ouverture sur les autres, avec des vacanciers qui s'attardent. Autour de la piste de danse, on discute toujours avec le sourire. Thé dansant le dimanche après-midi, expositions culturelles et pièces de théâtre une fois par mois, Jean-Christophe, le patron, fourmille d'idées pour que ce petit coin de campagne au pied de la nationale devienne un lieu de vie et d'échange. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Hollender, J. V. Fournis