Drôles de bâtiments : qu'est-ce qui cloche ?

À Solre-le-Château, une petite ville à la frontière belge, il y a trois endroits incontournables : la place de la mairie et son kiosque, Philippe le boucher, et puis l'église Saint-Pierre et son clocher. On imagine que le clocher est droit, mais il penche. Thérèse s'est habituée à cette curiosité. Elle a habité pendant 30 ans au pied du clocher et a vu passer de nombreux visiteurs. En plus de son travail, elle s'est même occupée d'ouvrir l'église tous les jours. Aux curieux qui l'interrogeaient sur sa forme, elle leur racontait une légende bien connue : une histoire de mariage. Alice, elle, nous raconte une autre histoire. La guide nous donne des clés pour comprendre cette inclinaison de six degrés. Une hypothèse est évoquée. Ce clocher, qui date de 1 611, a été un jour fortement endommagé par un boulet de canon lors d'une attaque qui aurait atteint un côté de la tour. La réparation se serait faite trop hâtivement avec un bois trop vert, qui a travaillé et continué de sécher. En séchant, le bois se serait rétracté et aurait créé cette inclinaison. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier