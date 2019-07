Drôme : la récolte des abricots bat son plein

À Buis-les-Baronnies, dans la Drôme, les abricots remplissent les vergers. L'heure est à la récolte. Ce fruit juteux aux qualités gustatives agrémente les desserts de saison. Les chefs les proposent en fines tranches, montées sur une compote et une crème de lavande. À déguster sans modération ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.