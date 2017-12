Drôme : Venez admirer les 300 crèches de la Nativité

L'origine de la crèche de Noël est millénaire. C'est l'histoire d'un divin enfant né dans une crèche sous une pluie d'étoiles pour insuffler dans le monde un souffle d'espérance. A Grignan, dans la Drôme, depuis plus de vingt ans, Bernard et son épouse collectionnent les crèches venant du monde entier. De la Côte d'Ivoire à la Pologne en passant par le Pérou et la Colombie, les crèches en céramique, en bronze ou en bois racontent chacune à sa manière l'histoire des peuples chrétiens. Fervents croyants ou simples promeneurs, ils sont chaque année 4 000 à visiter cette collection de 300 crèches. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.