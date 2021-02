Du béton pour sauver les poissons : comment fonctionnent les récifs artificiels ?

En plein hiver, sur la rade de Toulon, des plongeurs vont compter le nombre de poissons qu'il y a dans l'eau. Une opération, qu'il y a encore un an, était impensable. La zone, totalement artificielle, n'était pas vraiment accueillante pour la faune et la flore marine. Fort de ce constat, une équipe de chercheurs s'est lancée le pari de repeupler ces fonds marins. Pour cela, ils immergent des récifs en béton, des sortes de nurseries à poissons. "On essaie de recréer de l'habitat là où l'habitat n'existe pas", raconte Marc Bouchoucha, ingénieur à l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer. Et cela marche : plus de 1 400 poissons ont été recensés depuis juin 2020, date d'installation de ces nurseries. Pour savoir comment fonctionne ce système, il faut remonter à la surface et regarder de plus près des blocs de béton fabriqués spécialement pour l'opération. Chaque cavité a été pensée pour une espèce de poisson. Cette solution pourra-t-elle à terme être appliquée à toutes les zones portuaires du pays ?