Du bleu pour ne pas broyer du noir

Pour échapper à ce temps gris et maussade, que diriez-vous d'y ajouter un peu de couleurs ? À Trentemoult (Loire-Atlantique), près de Nantes, c'est le remède contre la morosité. "Cette maison-là a été la première avec les peintures de couleurs vives", raconte une habitante. Une étude anglaise a même révélé le pouvoir du bleu. Cette couleur stimulerait la dopamine aussi appelée l'hormone du bonheur. Dans cette boutique nantaise, les vêtements bleus sont vendus en toute saison. Ce n'était pas très difficile de trouver des amateurs. En haut, en bas et aux pieds, le bleu ressort sur vos tenues. "C'est vraiment une couleur qui m'inspire le bonheur et le jaune également" ; "J'aime beaucoup le bleu, c'est une couleur de la mer et du ciel", témoignent quelques passants. Pour Camille, le bleu est sa couleur préférée. Elle montre l'exemple. Son beau manteau bleu chasse les soucis et les nuages. Le ciel s'est découvert et nous donne envie de prendre l'air. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche