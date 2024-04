Du bruit en journée : quelles sont les règles ? Le 13H à vos côtés

Contrairement au tapage nocturne, on peut émettre du bruit en journée. Cependant, le tapage diurne existe et il y a des limites. Dans un premier lieu, s'il s'agit d'une activité professionnelle, il y a des seuils très précis qu'on appelle l'émergence globale du bruit. C'est la différence entre le bruit qui est naturellement chez vous et le bruit quand le voisin fait ses travaux. Dans ce cas-là, il faut un sonomètre, des mesures très précises. Il faut demander à la police municipale de venir et voir si ça dépasse les seuils. En deuxième lieu, pour du simple bricolage, c'est un peu plus souple. Première règle, il est possible de bricoler chez soi le samedi entre neuf heures et midi, et entre quinze heures et 19h. Mais, le dimanche et jours fériés, c'est seulement de dix heures à midi. C'est le Conseil national du bruit qui a défini ces horaires. Attention ! On parle des travaux légers, donc le bricolage. Ce n'est pas la même chose pour le jardinage. Si le voisin ne respecte pas ces horaires, le tapage diurne peut être constitué. T. Coiffier