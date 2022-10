Du carburant à tout prix

Encore ce jeudi matin, des centaines de voitures s'alignent devant une station-service de la périphérie d'Arras (Pas-de-Calais). Des automobilistes doivent une fois de plus prendre leur mal en patience. Après plusieurs jours de galère pour faire le plein, les esprits s'échauffent plus facilement. Et les policiers doivent parfois intervenir pour faire la circulation devant la pompe à essence. Pour éviter le chaos, certaines enseignes cherchent des alternatives. Ce supermarché, par exemple, a décidé d'ouvrir sa station seulement la nuit. Manque de chance, un panneau nous annonce qu'il n'a pas été livré en carburant. Quelques kilomètres plus loin, nous trouvons finalement une station qui a du gazole et des centaines d'usagers qui ont choisi de faire le plein à une heure du matin. D'autres ont même préféré fuir les stations françaises pour aller en Belgique, quitte à payer 25 centimes de plus par litre. "C'est plus cher, mais ce n'est pas grave quand on a besoin de gazole", lance une automobiliste. TF1 | Reportage A. Bourdarias, C. Blanquart, C. Moutot