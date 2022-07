Du champ à la conserve, la course du petit pois

C'est un petit légume vert en conserve qui est très apprécié des Français. Il s'en vend 50 millions de boîtes par an. S'ils sont prêts à être dégustés en quelques minutes, il faut 80 jours pour les cultiver. Dans ce champs, les petits pois sont en fleurs. Cela veut dire qu'ils sont presque à maturité. Quelques kilomètres plus loin, l'heure de la récolte est arrivée. Dans ce champ de quinze hectares, elle doit se faire dans la journée. Des machines sur mesure ramassent les gousses qui sont battues dans un tambour pour extraire les pois. Une fois sans protection, en quatre heures, le légume perd ses nutriments et sa texture. Des bennes partent donc au plus vite vers l'usine. Les petits pois arrivent alors sur une chaine sans interruption. Première étape : un lavage à l'eau en profondeur. Puis, ils sont séparés selon leur taille, blanchis à 90 degrés pour enfin arriver dans leur boite de conserve et stérilisés. La saison du petit pois frais ne dure que deux mois. Chaque jour, pendant cette période, l'usine va tourner à plein régime. TF1 | Reportage M. Poujol, T. Fribourg