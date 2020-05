Du Col d'Anvers au sommet du mont Beuvray, les mystères du Morvan

Sur ses 300 000 hectares de superficie, le parc naturel du Morvan (Nièvre) regorge d'histoires. Dans ses sous-bois vallonnés, seuls quelques conteurs comme Raphaël se souviennent des légendes qu'autrefois on leur racontait. Partout où il va, il emporte avec lui quelque chose d'invisible, mais essentiel. Découvrez en images les secrets légendaires de cet endroit.