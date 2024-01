Du Mexique aux États-Unis : l'exode de la pauvreté

C'est la plus longue caravane de migrants cette année, et elle ne cesse de gonfler. Qu'ils soient Vénézuéliens, Guatémaltèques ou Cubains, tous poursuivent sans relâche ce qu'ils appellent l'exode de la pauvreté. "Nous voulons seulement travailler. Je ne demande pas et je n'ai jamais demandé quoi que ce soit gratuitement", lance l'un d'eux. Cette marée humaine a quitté Tapachula dimanche. Elle espère atteindre la frontière américaine d'ici une quarantaine de jours. Mais face à l'afflux grandissant de migrants, plusieurs points de passage ont été fermés par les Etats-Unis. Depuis un an, 2,4 millions de migrants ont tenté de traverser illégalement la frontière. Mercredi, Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, s'est fendu d'une visite express à Mexico afin de trouver des solutions. Un voyage jugé fructueux par les deux parties. Pour les Etats-Unis, il y a urgence. Les Républicains exigent un accord sur l'immigration en échange du soutien à une nouvelle enveloppe d'aides pour l'Ukraine. TF1 | Reportage H. Dreyfus