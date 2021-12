Du pétrole dans les aliments : une étude tire la sonnette d'alarme

Tout le monde en a dans son placard pour donner goût aux pâtes, au riz ou même à la soupe. Selon une étude, certains bouillons de cube contiennent des traces d'hydrocarbures, un dérivé du pétrole. Dans un supermarché, les clients sont stupéfaits. Il y a de quoi dissuader. L'étude réalisée par une association de consommateurs révèle qu'un produit sur huit, sur plus de 150 testés en Europe, contient des hydrocarbures. Certains paquets de céréales et des pots de pâte à tartiner sont également concernés. Un client, qui achète régulièrement des céréales pour ses petits-enfants, dénonce un manque de contrôle. Concrètement, quels sont les risques pour la santé ? Nous avons posé la question à un toxicologue. "Certaines ont des propriétés toxiques. Mais c'est à relativiser avec les concentrations d'exposition", explique le Dr Stéphane Pirnay. Selon l'étude, les hydrocarbures se retrouvent dans les produits de consommation par accident, via les chaînes de production notamment. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Vieira