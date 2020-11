Du soleil accompagné des premières gelées à l'Est

A Mutzig (Bas-Rhin), on est face à une campagne figée dans le froid avec des premières gelées qui semblent déjà s'imposer. D'ici peu, les couleurs de l'automne qu'offre la nature auront disparu pour faire place à l'hiver. Sur le chemin de l'école, bonnet et doudoune sont désormais de rigueur. La température commence à piquer un peu. Pour certains, les chauffages sont de nouveau à fond. Et sur le marché, les clients semblent pressés de faire leurs achats. De plus, les commerçants sont moins nombreux. Avec un thermomètre proche de zéro degré, les habitués ont ressenti le changement. Certains ont donc dû renouer avec les habitudes hivernales : vêtements chauds, chaussures fourrées, gants, sans oublier l'accessoire incontournable, le radiateur. D'autres, au contraire, ont encore du mal à abandonner leurs habits d'été. Pourtant avec cette nature peu à peu en sommeil et des brumes matinales difficiles à disperser, inexorablement, l'hiver se rapproche.