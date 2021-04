Du soleil mais du froid pour la première semaine de vacances

Avec un grand soleil et dix degrés dans l'air, ce lundi matin à Royan (Charente-Maritime), le front de mer est un lieu de balade privilégié pour les vacanciers. "Un petit peu frais, mais ça ne fait rien. C'est un froid sec, j'adore", affirme un passant. "Ça fait du bien au moral même en cette période difficile", déclare un autre. Jacques et Claude profitent de la météo très calme pour s'offrir une partie de pêche entre copains. "On est un des rares à partir parce qu'il fait froid. Ce n'est pas pour le poisson, c'est pour le plaisir de pêcher", confie l'un d'entre eux. La pêche est également l'activité préférée des petits-enfants qui sont pour la plupart gardés par leurs grands-parents en ce mois d'avril. "J'aime bien passer du temps à Royan parce que je suis de la région parisienne. Là-bas, on est confiné et ce n'est pas drôle de porter le masque à chaque fois qu'on sort", témoigne un petit garçon. "Le programme, ça va être essentiellement la plage. C'est le meilleur moyen de les occuper", confie son grand-père.