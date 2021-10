Du soleil pour tout le monde dans les Pyrénées-Atlantiques

Les premiers rayons du soleil illuminent la montagne et pas un seul nuage à l'horizon. Sur le marché de Bedous ce jeudi matin, les habitants savourent la douceur automnale. "C'est très agréable. On est bien !", "tout le mois pratiquement, il a fait beau. C'est exceptionnel", se réjouissent des passantes. Octobre a été particulièrement ensoleillé cette année. Mais tous les habitants vous le diront, l'été indien est souvent au rendez-vous dans les Pyrénées. Une météo idéale, surtout pour la première semaine de vacances de la Toussaint. Pour d'autres habitants : "ça recharge un peu pour attaquer l'hiver", "c'est le top là ! On en profite à fond". Même les Niçois apprécient le soleil pyrénéen. "Le temps est plus frais mais aussi ensoleillé. Le ciel est aussi bleu", lance une dame. Le soleil, c'est aussi une bonne nouvelle pour les éleveurs de la vallée. Les chèvres de Mathilde Vandaele vont à nouveau pouvoir profiter de l'herbe fraîche ce jeudi. Le thermomètre devrait frôler les 20 degrés cet après-midi avant l'arrivée de la pluie vendredi et une chute des températures la semaine prochaine.