Du sport à l’hôpital des enfants grâce aux pièces jaunes

Noah a treize ans, il est atteint de mucoviscidose. Avec son nouveau traitement, il est en pleine forme. Alors, quand on lui propose de découvrir le nouveau gymnase de l'hôpital, il n'hésite pas. Dans cette salle de sports inaugurée en octobre dernier, les jeunes patients peuvent avoir une séance d'activité physique adaptée après consultation ou lors de leur hospitalisation. Mis à part le plaisir de pratiquer une activité physique, il est désormais prouvé que cela a un effet thérapeutique. "On a des études qui montrent qu'il y a vraiment une plus-value en termes d'acceptabilité du soin, en termes d'efficacité des mesures thérapeutiques, on a moins d'effets secondaires sur les traitements et en même temps sur la qualité de vie, et puis redonner confiance aux jeunes dans leur capacité corporelle", explique le Pr Pierre Fourneret. Toute la journée, les séances s'enchaînent. En plus de ce gymnase, les pièces jaunes ont permis de financer il y a deux ans un mini-golf. Une première dans l'Hexagone, une bonne façon de s'aérer en mouvement en famille, sans quitter l'hôpital. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, M. Dupont