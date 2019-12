Du touron sur toutes les tables de Noël

En Catalogne, les montagnes de touron annoncent Noël. C'est une confiserie typique à base d'amandes, de noisettes ou de pignons. Chaque année, l'artisan pâtissier Sylvain Henoc garde les mêmes recettes. Il faut notamment du sucre cuit, un tiers de miel, local de préférence, et des blancs d'œufs. Après l'obtention d'une pâte, les fruits sont ajoutés à la main. La technique pour donner de la forme au touron reste artisanale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.