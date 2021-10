Du vin en canette au milieu des grands crus

Seriez-vous prêt à remplacer le doux bruit produit par l'ouverture d'une bonne bouteille de vin par celui d'une canette ? Mettre le vin en canette c'est en effet la drôle d'idée d'un industriel plus connu pour ses boissons chocolatées. Mais pour les habitants de Pessac, c’est presque un sacrilège. Nous avons cherché toute la matinée des consommateurs qui seraient prêts à se laisser tenter, en vain. "Ça m'inspire tout sauf du vin. Je ne suis pas convaincu" ; " On préfère ouvrir une bouteille, entendre le bruit du bouchon", confient ces passants. Certaines régions viticoles ont déjà tenté l'expérience. Quelques références sont distribuées dans les supermarchés. En revanche, peu de chance de déguster un jour du vin en canette chez ce caviste. "Ça reste un produit de terroir. Il faut respecter les vignerons. Là, on a l'impression d'être aux États-Unis ou en Angleterre avec des produits bas de gamme", confie Antoine Capron. Et le comble, c'est que l'entreprise va les produire en plein cœur de la prestigieuse appellation Pessac-Léognan. Le sujet va sans doute agiter la place bordelaise ces prochains mois. Alors, chacun devra bien sûr mettre un peu d'eau dans son vin.